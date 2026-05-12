Erzincan'da tuz tüketimine karşı bilinçlendirme çalışması

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenleyerek, aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen stantta halka tuz tüketimi ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinesinde Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara tuz tüketimi ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü personel yemekhanesinde "Tuzu Azaltın Sağlığınızın Tadı Kaçmasın!" sloganının yer aldığı servis kağıtları kullanılarak personele yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

