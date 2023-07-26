Erzincan'da dağlık arazide ayağı kırılan kadın hastaneye ulaştırıldı
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde piknik yaparken ayağı kırılan bir kadın, UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu iyi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde dağlık arazide piknik yaparken ayağı kırılan kadın, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Bozoğlak köyü mevkisinde pikniğe giden Songül B'nin dağlık arazide ayağının kırılması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu yaralı kadını engebeli arazide 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.