Erzin Devlet Hastanesi Kontrollü Yıkıldı
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Sağlık Haberleri
Hatay'da depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesi, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yıkım kararı verilen hastanenin çevresinde önlemler alındı ve bina iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sonrası çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Erzin Devlet Hastanesinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yıkım kararı verilen hastanenin çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin sonunda çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: AA / Sağlık