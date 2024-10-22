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Entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu! İşte ilk görüntüleri

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Evinde geçirdiği kaza sonrasında 2 aya yakın bir süredir tedavi gören Reha Muhtar, hastaneden taburcu oldu. Bebek'te görüntülenen eski spikerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden taburcu olan Reha Muhtar, Bebek'te görüntülendi.

Entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu! İşte ilk görüntüleri

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Arkadaşıyla mekanda oturup sohbet eden Muhtar'ın son hali dikkat çekti. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir hayli zayıfladığı gözlenen Reha Muhtar'ın eski günlerine döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu! İşte ilk görüntüleri
Haberler.com / Fatih Kayalı - Sağlık

Reha Muhtar Ünlüler Magazin Sağlık Gündem Bebek Kaza

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Yorumlar (3)

Mehmet Varol:

Baba değmemiş

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Sihirbazın Çırağı:

Büyücülere meydan okuması hatası oldu.

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Ali:

Yalan haber yapıyorsunuz. Adam eski günlerine geri döndü yazmış... koyduğu fotoğrafa bak Reha muhtar mezardan çıkıp gelmiş gibi adam yarı ölü...

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