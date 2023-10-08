Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil girişinde E.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Bacağından hafif şekilde yaralanan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ