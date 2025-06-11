Eceabat'ta Sağlık Taraması ve Diyetisyen Hizmetleri

Eceabat'ta Sağlık Taraması ve Diyetisyen Hizmetleri
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramasında vatandaşların boy, kilo ölçümleri yapılarak sağlık önerilerinde bulunuldu. Ayrıca sigara içenlere yönelik bağımlılık testi uygulandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında, Eceabat ile Çanakkale arasında ulaşımı sağlayan feribot hattında vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirildi.

Eceabat Toplum Sağlığı Merkezince yürütülen çalışmada, sağlık personelleri tarafından vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

Ölçüm sonuçlarına göre, ihtiyaç duyan bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite artırımı konularında önerilerde bulunuldu.

Ayrıca vatandaşlara il ve ilçe genelindeki ücretsiz diyetisyenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Sigara içenlere de "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" mottosuyla sigara bağımlılık testi uygulandı, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme sağlandı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
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