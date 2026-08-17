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Düzce'de mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taramaları sürüyor

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taramaları sürüyor
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, tarım sektöründe çalışmak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık taramaları 2026 yılında da aralıksız devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, tarım sektöründe çalışmak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık taramaları 2026 yılında da aralıksız devam ediyor.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı alanları ziyaret ederek kapsamlı sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında bebek, çocuk, gebe ve lohusa izlemleri yapılırken; sıtma taraması, aşılama, 15-49 yaş kadın izlemleri ve eksik aşıların tespiti gerçekleştiriliyor. Gebe ve bebeklere yönelik sağlık hizmetleri kapsamında D vitamini ve demir desteği de sağlanıyor. Ekipler tarafından ayrıca kronik hastalık takipleri, bulaşıcı hastalıkların izlenmesi, üreme sağlığı hizmetleri ve kanser taramaları yürütülüyor.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlık eğitimi

Sağlık ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine kanser, üreme sağlığı, pestisit kullanımı, kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), ishal, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, anne sütünün önemi, obezite, hijyen ve sağlık okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapılıyor. Çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taramalarının da gerçekleştirildiği çalışmalarda, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması hedefleniyor.

Sağlık taramaları sezon boyunca sürecek

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimini önemsediklerini belirterek, tarama çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini ifade etti. Yılmaz, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ekipler tarafından yürütülen çalışmaların il merkezi, ilçeler ve köylerde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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