Düzce'de sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" farkındalık çalışmaları kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenleniyor.

Düzce Valiliği Tapu Müdürlüğü'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilen etkinlikte kurum binasında stant kuran sağlık ekipleri, Tapu Müdürlüğü personeline çeşitli sağlık ölçümleri yaparak fiziksel aktivitenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılara hareketli yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkileri anlatılırken, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesini artırmadaki rolüne dikkat çekildi.

Farkındalık çalışmasının temel amacının bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmak, hareketsiz yaşamın neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı bilinç oluşturmak ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Düzce genelinde sürdürülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliklerinin farklı kamu kurumları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı