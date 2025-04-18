Düzce'de Doğuştan Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek İçin Helikopter Ambulans Sevk Edildi

Ambulans helikopter kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek için havalandı

DÜZCE - Düzce'de doğuştan kaynaklı kalp rahatsızlığı bulunan 4 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla İstanbul'a sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans, Düzce'de doğuştan kaynaklı kalp rahatsızlığı bulunan 4 günlük bebek için havalandı. Düzce Konuralp yerleşkesi üniversite hastanesinde bulunan ve doğuştan kaynaklı kalp rahatsızlığı tespit edilen minik bebek, cerrahi ihtiyacı sebebiyle ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.