Düzce'de bahçede oyun oynayan çocuğun bacağına demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu bacağına demir saplanan çocuk kurtarıldı.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındık toplamak için Şırnak'tan Subaşı köyüne gelen ailenin çocukları bahçede oyun oynamaya başladı. Bu esnada Ş.T.(8), bahçede bulunan demir çubuğa bacağını sapladı. Bağırma seslerine gelen ev ahalisi minik çocuğu kurtarması için sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede demir çubuk ile kesilerek 8 yaşındaki çocuk demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Düzce Üniversitesi Acil Servisi'nde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile birlikte bacağa saplanan demir bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından 8 yaşındaki çocuk ameliyata alındı. - DÜZCE