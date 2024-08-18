Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerinde yatak kapasitesi artırılıyor
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, hastanede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılması amacıyla çalışma yapıldığını belirtti.
Hastanede hizmete sunulacak kalp merkezi için altyapı hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Keşir, "İnşaat çalışmalarına emek verenlere ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüze hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.