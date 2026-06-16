Yürüyemeyen hasta başarılı ameliyatla yeniden ayağa kalktı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde, düşme sonrası yürüme fonksiyonunu kaybeden bir hasta yeniden ayağa kalktı.

Evinde yaşadığı düşmenin ardından yürüyemez hale gelen hasta; Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda ameliyata alındı. Yapılan tetkiklerde hastanın bel omurgasında ileri derecede çökme ve ciddi sinir basısı bulunduğu tespit edildi. Operasyon öncesinde ayaklarını yataktan kaldıramayan ve yardımsız hareket edemeyen hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Burak Yürük ile Op. Dr. Mehmet Özer tarafından gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahalenin ardından yeniden ayağa kalktı ve destekle yürümeye başladı.

Hastanede tedavisi devam eden hastayı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor; geçmiş olsun dileklerini ileterek ameliyatta görev alan hekimleri, anestezi ekibini ve sağlık çalışanlarını tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı