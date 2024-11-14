Dünya Diyabet Günü'nde Diyabet Bilgilendirme Standı Kuruldu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı. Başhekim Yardımcısı ve öğretim üyeleri ile stantta ziyaretçilere Tip 2 diyabetin yaygınlığı ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgiler verildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında stant kuruldu.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aysen Akalın, Prof. Dr. Göknur Yorulmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Toygar Kalkan'ın da katıldığı etkinlikte, standı ziyaret edenlere diyabet hakkında bilgiler verildi.
Stantta hasta ve hasta yakınlarına, Tip 2 diyabetin yaygınlığı, nedenleri ve sonuçları, iklim değişikliğinin diyabetik hastalar üzerine etkileri ve Dünya Diyabet Günü'nün önemine dair bilgiler aktarıldı.