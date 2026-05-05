Haberler

Dünya Astım Günü'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin'den açıklamalar

Dünya Astım Günü'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin'den açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, Dünya Astım Günü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, Dünya Astım Günü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Toplumda yaygın olarak görülen kronik solunum yolu hastalıklarından biri olan astımın, hava yollarında daralma ve iltihaplanma ile seyrettiğini belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, hastalığın en sık görülen belirtilerinin nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste baskı hissi ve öksürük olduğunu ifade etti. Bu şikayetlerin özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı artış gösterebildiğine dikkat çekti.

Astımı tetikleyen faktörler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Demet Çetin, ev tozu akarları, polenler, sigara dumanı, hava kirliliği ve solunum yolu enfeksiyonlarının atakları artırabileceğini belirterek, hastaların bu tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Astımın tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık olmadığını ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Demet Çetin, "Düzenli ilaç kullanımı, doğru inhaler teknikleri ve hekim kontrolü sayesinde hastalar sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilir. Tedaviye uyum, hastalığın kontrolünde en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Dünya Astım Günü'nün, astım konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, solunum şikayetleri yaşayan bireylerin erken tanı ve tedavi için vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarının önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aldığı karar taraftarı kahretti
İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

Skandal itiraf: Taş atanı öldürüyoruz
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı