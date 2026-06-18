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Babalarına sigarayı bıraktırdılar, bisikleti kaptılar

Babalarına sigarayı bıraktırdılar, bisikleti kaptılar
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Erzurum'da düzenlenen 'Dumansız Bir Hayat Bırak Çocuğuna, Bisikleti de Bizden Olsun' yarışmasının ödül töreni yapıldı. Vali Baruş, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturan öğrencileri tebrik etti.

Erzurum'da "Dumansız Bir Hayat Bırak Çocuğuna, Bisikleti de Bizden Olsun" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Dumansız Bir Hayat Bırak Çocuğuna, Bisikleti de Bizden Olsun" yarışmasının ödül töreni geniş katılımla yapıldı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen projede görev alan öğrencileri tebrik ederek, kampanya süresince ortaya koydukları başarılı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın birey ve toplum sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Aydın Baruş, sigara bağımlılığının yalnızca kullanan bireylerin sağlığını değil, aile hayatını ve toplumsal yaşamı da olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmaların bağımlılıkla mücadeleye önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Vali Aydın Baruş, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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