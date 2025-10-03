Haberler

DSÖ açıkladı: Kolera salgını 23 ülkeye yayıldı, 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

DSÖ açıkladı: Kolera salgını 23 ülkeye yayıldı, 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl kolera salgının 23 ülkeye yayıldığını duyurdu ve şimdiye kadar 4 bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, Angola'da çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgenin son yıllarda en zorlu sağlık acil durumlarından bazılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıkların halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini zorladığına dikkati çekti.

23 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Patrick Abok, "Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, bu ülkelerin 16'sında salgınlar aktif olarak sürüyor. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğu için kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi halk sağlığı riski olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün kolera tedavi merkezlerini desteklediğini, malzeme sağladığını ve hastalığın yayılmasını engellemek için aşılama çalışmaları yürüttüğünü belirten Abok, bu yıl 15 milyondan fazla doz kolera aşısının uygulandığını kaydetti.

VAKALAR HIZLA YAYILIYOR

Abok, ayrıca kötü sanitasyon koşulları ve iklim kaynaklı sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde kolera vakalarının hızla yayıldığına işaret etti. Kolera, kirli su veya yiyecek tüketilmesiyle bulaşan bakteriyel enfeksiyon olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Sağlık
