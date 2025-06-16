Dr. Şanlı: "V-NOTES tekniğini hastalarımıza başarıyla uygulamaktayız"

ELAZIĞ - Dünyada ve ülkede kullanımı yaygınlaşan V-NOTES tekniğini hastalara başarıyla uyguladıklarını dile getiren Dr. Cengiz Şanlı, "V-NOTES tekniği, hastanın doğal açıklarından girip herhangi bir yara izi ve kesi izi bırakmadan yapılan cerrahi anlamına gelmektedir" dedi.

Bölgenin sağlık üssü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyada trendi her gün artmakta olan V-NOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) cerrahisi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Karın ağrısı şikayetiyle kadın hastalıkları kliniğine başvuran 60 yaşındaki hasta, izsiz cerrahi olarak da bilinen V-NOTES tekniği ile sağlığına kavuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Şanlı, "Kliniğimizde bilimin ve teknolojinin son gelişmelerini takip ederek hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Dünyada ve ülkemizde giderek trendi artmakta olan V-NOTES tekniğini hastalarımıza başarıyla uygulamaktayız. V-NOTES tekniği, hastanın doğal açıklarından girip herhangi bir yara izi ve kesi izi bırakmadan yapılan cerrahi anlamına gelmektedir. Son vakamızda, hastamız bize yıllardır süren karın ağrısı ile başvurdu. Yaptığımız muayenelerde hastamızın idrar torbasında ve rahimde sarkmalar olduğunu tespit ettik. Hastamızla istişare ederek histerektomi (rahim alınması) ve sistosel (idrar torbası sarkmasının düzeltilmesi) ameliyatları kararı aldık. Hastamıza V-NOTES tekniğini uyguladık. Vajinadan batın içerisine girerek hastanın vücudunda herhangi bir kesi, herhangi bir dikiş yapmadan ameliyatımızı komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla tamamladık" diye konuştu. Dr. Şanlı, "V-NOTES tekniğiyle birlikte hasta hem kozmetik açıdan rahat etmekte hem de yirmi dört saat gibi kısa bir süre içerisinde konforlu bir şekilde normal hayatına adapte olabilmektedir. Hastamıza hem kozmetik hem de post-operatif döneminde rahatlık sağlaması açısından V-NOTES avantajlı bir tekniktir. V-NOTES izsiz cerrahi tekniği kadın hastalıklarında karın bölgesinde hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilen vajinal doğal açıklıktan uygulanan bir cerrahi teknik olarak biliniyor. Vajinal yoldan cerrahi aletlerin ve kameranın yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.