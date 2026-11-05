Dr. Eren Yılmaz, orta kulak iltihabının menenjite yol açabileceği uyarısında bulundu

Nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çocuklarda orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Kulakta basınç, tıkanıklık ve şiddetli ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan enfeksiyonlar, tedavi edilmediğinde nadiren menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, özellikle şiddetli kulak ağrısının ihmal edilmemesi ve en kısa sürede bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Kulak ağrısı, basit bir tıkanıklıktan orta kulak enfeksiyonuna kadar pek çok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından çocuklarda daha sık görülen orta kulak iltihabı, tedavi edilmediğinde nadir de olsa ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, şiddetli kulak ağrısı, basınç hissi ve akıntı gibi belirtilerin dikkate alınması ve vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kulağı da etkiliyor

Kulak ile burun arasında uzanan ve kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpünün üst solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenebildiğini belirten Dr. Yılmaz, "Kulağımızla burnumuz arasında uzanan ve kulağımızın havalanmasını sağlayan östaki tüpü dediğimiz bir yapı vardır. Nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, burunla birlikte östaki tüpünü de etkilediği için bu enfeksiyonlar sırasında kulakta basınç ve tıkanıklık hissi gibi şikayetler görülebilir. Çocuklarda ise üst solunum yolu enfeksiyonları, üst hava yolundaki koruyucu mekanizmaları bozabilir. Bu durumda östaki tüpü aracılığıyla kulağa ulaşan bakteriler, sıklıkla orta kulak iltihabına neden olabilir" dedi.

Çocuklarda daha sık görülüyor

Orta kulak enfeksiyonlarının özellikle çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Dr. Yılmaz, yetişkinlerde ise östaki tüpünün kısmen tıkanmasına bağlı basınç ve dolgunluk hissinin daha sık ortaya çıkabildiğini ifade etti. Dr. Yılmaz, "Üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben kulakta ortaya çıkan şiddetli ağrı ve bazı durumlarda akıntı, enfeksiyonun en önemli bulguları arasındadır. Bu tür enfeksiyonları küçük çocuklarda daha sık görüyoruz. Yetişkinlerde orta kulak enfeksiyonları daha az görülürken östaki tüpünün kısmen tıkanmasına bağlı kulakta basınç veya tıkanıklık hissiyle daha sık karşılaşıyoruz. Hastalar bu durumu çoğunlukla uçak yolculuğunda yaşanan basınç hissine veya kulağa su kaçmasına benzeterek tarif ediyor" diye konuştu.

Ciddi sorunlara yol açabilir

Kulak ağrısının farklı hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Dr. Yılmaz, özellikle aniden başlayan ve şiddetli seyreden ağrıların önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Yılmaz, "Kulak ağrısı her zaman önemsenmelidir. Çünkü birçok hastalığın veya problemin belirtisi olabilir. Özellikle şiddetli başlayan kulak ağrısı, orta kulak enfeksiyonlarının önemli bulgularından biridir. Bunun dışında dış kulak yolu enfeksiyonları, nadiren dış kulak yolundaki yabancı cisimler ve diğer sorunlar da ağrıya neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Menenjit ve beyin apsesi riski

Orta kulak enfeksiyonlarının tedavi edilmediğinde ilerleyerek ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirten Dr. Yılmaz, bu durumların nadir görülse de hayati risk taşıyabildiğini söyledi. Dr. Yılmaz, "Orta kulak enfeksiyonları tedavi edilmediğinde ilerleyerek daha ciddi problemlere yol açabilir. Neyse ki bu komplikasyonları çok nadir görüyoruz. Ancak ortaya çıktıklarında beyin apsesi ve menenjit gibi ciddi sorunlara neden olabilirler. Bazı durumlarda tedavi edilmeyen orta kulak iltihabı, kulak zarının delinmesi ve iltihabın dışarı akmasıyla kendiliğinden de iyileşebilir. Fakat bu durum beklenmesi gereken bir süreç değildir. Kulak ağrısı başladığında en kısa sürede bir uzman hekime başvurmak en doğru yaklaşımdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı