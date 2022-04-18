Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin

İftar ve sahurda nasıl beslenmeli, su kaybını minimum düzeyde tutmak için neler yapılmalı? Dr. Ender Saraç, Ramazan'da değişen beslenme alışkanlıklarıyla ilgili altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

"İLK ÖNCE SAĞ ELİNİZLE BİR HURMA YİYİN"

İftarda ara vermeden her şeyin tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Ender Saraç, "İftarı ikiye bölelim. İlk önce sağ elinizle bir tane hurmayı alın ve yiyin. Sonra birazcık ballı limonlu su için. Hurma ve balın şekeri, düşmüş kan şekerinizi dengelemeye yardımcı oluyor. Ballı suyun peşine de bir tane posalı çorba... Mercimek çorbası, sebze çorbası veya herhangi bir çorba olabilir. Ondan sonra tekrar yarım bardak daha ılık su için. Namaz kılıyorsanız kılın, kılmıyorsanız dik bir şekilde durun ve hafifçe koridorda 7-8 dakika yürüyün. Eğer 9-10 dakika ara verirsek, sofraya döndüğünüzde kaba tabirle saldırmıyorsunuz. Çünkü kan şekeriniz dengelendi, su açığınız kapandı, yaptığınız hareketle su vücutta sinir sistemine girdi." ifadelerini kullandı.

"TOK KARNINA YENİLEN TATLI KAN ŞEKERİNİ İYİCE FIRLATIYOR"

İftardan sonra tatlı tüketimine karşı uyaran Saraç sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan en büyük hatalardan biri kan şekerini fırlatmak; yani tok karnına tatlı yemek. Asla Ramazan'da tok karnına tatlı yemeyin. Bu kendinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biri; çünkü tok karnına yenilen tatlı kan şekerini iyice fırlatıyor. Ondan sonra sofradan kalkamıyorsun, gözünü açamıyorsun, gaz ve ağrı oluyor.

"RAMAZAN'DA KİLO ALAN RAMAZAN'IN HAKKINI VERMEMİŞTİR"

İftar sofrasından hafif kalkmaktır başarı. Eğer bir kişi iftar sofrasından ağır kalkıyorsa; böyle kafası düşüyor, gözler kapanıyorsa bu sağlıklı bir iftar yapmamış demektir. Ramazan'da kilo alan Ramazan'ın hakkını vermemiştir. Demek ki çok aşırı yemişsin, Ramazan'ın felsefesine aykırı bir şey yapmışsın. Ramazan'dan 1-2 kilo verilip çıkılır, ciddi bir detokstur aslında."