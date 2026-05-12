Tekin, Kemah Devlet Hastanesi'nde çalışmaları inceledi
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kemah İlçe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliği hakkında bilgi aldı ve sağlık personeliyle görüştü.
Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden Tekin, yürütülen çalışmalar ile sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık personeliyle de görüşen Tekin, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
Ziyaret kapsamında hastanenin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı