Doktorlar Müzik Grubu Kurdu, Konser Gelirlerini Hayvanlara ve Ormanlara Bağışlıyor
İzmir'de tiroid ve endokrin cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Özer Makay ve radyoloji uzmanı Dr. Erkan Kısmalı'nın oluşturduğu müzik grubu, sokak hayvanları ve yanan ormanların yeşertilmesi için konser gelirlerini bağışlıyor. İkili, popüler şarkılarla dinleyicilerine müzik ziyafeti sunuyor.

İZMİR'de Tiroid ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay ile Radyoloji Uzmanı Dr. Erkan Kısmalı'dan oluşan müzik grubu, konser gelirlerini sokak hayvanları ve yanan ormanların yeşertilmesi için bağışlıyor.

İzmir'de Tiroid ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay ile Radyoloji Uzmanı Dr. Erkan Kısmalı, 6 yıl önce bir müziik grubu kurdu. Saksafon ve dijital müziği buluşturan ikili, popüler şarkılar ve film müziklerini canlı performansla dinleyiciyle buluşturuyor. Konserlerden elde edilen gelir, sokak hayvanlarına ve yanan ormanların yeniden yeşertilmesi için bağışlanıyor.

'MÜZİKSİZ YAPAMIYORUZ'

Yoğun iş temposunun ardından müziğin kendilerine iyi geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özer Makay, "Mesleğimiz gereği gecemiz gündüzümüz yok. Ameliyatlar var, yorucu bir tempo. Bu nedenle müzik bu yoğunluğu dengeliyor. Çocukluğumuzdan beri müziksiz yapamıyoruz. 50'li yaşlara geldik, hala bu yolculuk sürüyor. Yıllardır farklı gruplarda da beraber Erkan hocayla çaldık, dostluğumuz pekişti. Elektronik müzik yapıyoruz. Misyonumuz var. Bir şeylere faydamızın dokunması için konser veriyoruz. Elde edilen gelirler, sokak hayvanlarına ve yanan ormanlarımızı filizlendirmeye gidecek" dedi.

'SAHNEDE OLMAK DAHA ZOR'

Grubun 6 yıldır sahne aldığını belirten Dr. Erkan Kısmalı da "Amacımız, sokak hayvanlarına ve yanan ormanların yeşermesine destek olmak. Sahnede olmak daha zor. Doktorlukta insanla uğraşıyoruz ama sahne biraz değişik. Rahatlamaya, insanları eğlendirmeye çalışırken yorulabiliyoruz. Konserlerimizi beklemeden doğrudan sokak hayvanları veya yanan ormanlar için çalışan kurumlara vatandaşlarımız destek olabilirler. Amacımız bunu onlara hatırlatmak" diye konuştu.

