Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çoban yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çoban hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında hayvanlarını otlatan Mithat Altunbaş'a (45) yıldırım çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Altunbaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne, daha Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık