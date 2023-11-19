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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çoban yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çoban hastaneye kaldırıldı.