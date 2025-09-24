Diyarbakır Hastanesi'nde Uzaktan Sigara Bırakma Hizmeti Başladı

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, sigarayı bırakmak isteyenlerle yüz yüze görüşmelerin yanı sıra uzaktan bağlantıyla da hizmet verilmeye başlandı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'nde, sigarayı bırakmak isteyenlerle yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, uzaktan bağlantı yöntemiyle de hizmet verilmeye başlandı. Hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Furkan Kangül, hastanenin bu hizmeti veren nadir hastanelerden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sunmuş olduğumuz sigara bırakma polikliniği hizmetinde artık sadece yüz yüze değil, uzaktan bağlantıyla da hizmet sunabiliyoruz. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniği, sigara kullanıcıların bu zorlu sürecinde yanlarında olmakta, bilimsel yöntemlerle destek sağlamaktadır. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte polikliniğimiz artık sadece yüz yüze değil, uzaktan bağlantıyla da hizmet sunmaktadır."

Haber- Kamera: Selim KAY / DİYARBAKIR,