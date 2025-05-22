Diyarbakır'da Sağlık Taraması: 7 Bin Kişiden Yüzde 58'inin Kilo Değerleri Normalin Üzerinde

Diyarbakır'da Sağlık Taraması: 7 Bin Kişiden Yüzde 58'inin Kilo Değerleri Normalin Üzerinde
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 7 bin 125 kişi üzerinde yaptığı sağlık taramasında, katılımcıların yüzde 58'inin kilo değerlerinin normalin üzerinde olduğunu belirledi. Kentte kurulan sağlık stantlarında bireylere ücretsiz boy, kilo ve nikotin bağımlılığı testleri yapılmakta.

Diyarbakır'da 7 bin 125 kişiden yüzde 58'inin kilo değerleri normalin üzerinde çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kenttin farklı noktalarında kurulan sağlık stantlarında taraması yapılan 7 bin 125 kişiden yüzde 58'inin kilo değerleri normalin üzerinde çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü, kenttin farklı noktalarında açtığı stantlara "ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" ve "sigarayı bırak, hayatını değiştir" kampanyası ekledi. Stantlarda, vatandaşlara ücretsiz olarak boy, kilo ve nikotin bağımlılığı testleri yapılıyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Damla Kılıç, Cumartesi gününden beri haftanın 7 günü şehrin farklı bölgelerinde stantlar kurarak ölçüm hizmetleri vermekte olduklarını söyledi. İl merkezinde, ilçelerde, hastanelerde, kamu kurumlarında stantlar kurup kişilerin boy ve kilolarını ölçtüklerini belirten Kılıç, beden kitle endekslerini hesaplayıp daha sonrasında kitle indekslerinde fazla kilolu obezite olan vatandaşlar varsa da onları ücretsiz diyetisyen polikliniklerine yönlendirdiklerini ifade etti.

Kılıç, şu ana kadar 7 bin 125 kişiyi taradıklarını söyleyerek, "Bunların içerisinde yaklaşık yüzde 58'i normalin üzerinde kilo değerlerine sahipti ve hepsini de bakanlığımızla birlikte geliştirmiş olan QR kod üzerinden diyetisyenlerimize yönlendirdik ve onların da ücretsiz hizmet alarak sağlıklı kiloya ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kampanya kapsamında da kişilerin karbon monoksit ölçümlerini yapıyoruz. Sigara kullanımı öykülerini alıyoruz ve daha sonrasında da sigara bırakma açısından da sigara bırakma polikliniklerine yine yönlendirmelerini yapıyoruz" dedi.

Sigara testi yapan vatandaşlardan Cengiz Kızılgüneş, güzel bir etkinlik olduğunu, desteklenmesi ve çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Sağlık
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