Üye Girişi
Haberler
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun

Diyaliz Hastası Ayşe Demir'in Kapalı Kalp Kapağı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Diyaliz Hastası Ayşe Demir'in Kapalı Kalp Kapağı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de diyaliz hastası 63 yaşındaki Ayşe Demir'in kalp kapağı, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla değiştirildi. Ameliyat, yüksek risk taşıyan hastalar için umut vaat ediyor.

Eskişehir'de, diyaliz hastası 63 yaşındaki Ayşe Demir'in kalp kapağı, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla başarıyla değiştirildi.

Yaklaşık 6 ay önce felç geçirdiği için yatarak tedavi gören Ayşe Demir'in tetkiklerinde, kanındaki bir mikroba bağlı olarak kalp kapağının bozulduğu teşhis edildi.

Demir'in kronik rahatsızlıklarından dolayı ameliyatı yüksek risk taşıdığı için bir süre yapılamadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ovalı tarafından muayene edilen Demir'e kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatı yapılması karar verildi.

Demir, Ovalı tarafından kapalı mitral kapak değişiminin başarılı bir şekilde yapılmasıyla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ovalı, minimal invaziv kalp ameliyatlarının hayati riski yüksek hastalar için bir umut olduğunu belirtti.

Kapalı kalp kapağı ameliyatlarında göğüs kemiğinin uzunlamasına kesilmediğini kaydeden Ovalı, "Bunun yerine, kalbe göğsün sağ tarafına ufak kesi yapılarak kaburgalar arasından ulaşılır. Kemik kesilmediği için hastalar ilk günden itibaren yan yatabilirler ve istedikleri şekilde rahat hareket edebilir. Yaklaşık 5 santimetrelik cilt kesisi nedeniyle normal kalp ameliyatlarına göre hastalar çok çabuk iyileşmektedir." ifadelerini kullandı.

Kronik hastalıkları olan ve ameliyat riski yüksek olan hastalarda kapalı yöntem kalp ameliyatlarının öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Ovalı, hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hale geldiğini ifade etti.

Hasta Ayşe Demir'in oğlu Ahmet Demir ise annesinin diyaliz hastası olması ve felç nedeniyle yürüyememesinden dolayı kapalı kalp ameliyatını tercih ettikleri belirtti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
img

Yanına kadar sokulup tetiğe bastı! ATM sırasında korkunç olay
img

Feyza Civelek'ten kafa karıştıran 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı? Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-İspanya maçı şifresiz mi? GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 6 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? DEM Parti ve AK Parti neden görüştü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.