Diyabet hastası Erhan Yazıcıoğlu ayağını kesilmekten kurtuldu

Diyabet hastalığı yüzünden iki yıldır birçok doktor ve profesör tarafından ayağı kesileceği söylenen Erhan Yazıcıoğlu, önceki akşam iki aylık tedaviyle ayağını kesilmekten kurtaran yara bakım uzmanı Anıl Şen ve ekibine teşekkür yemeği verdi.

Hayatından komik hikayeler ve anılar anlatan Yazıcıoğlu, neşesi ile geceye renk kattı.