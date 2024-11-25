Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Bir devlet hastanesinde çekildiği belirten görüntülerde, bir kedinin dışkısını hastanenin ortasına yaptığı görülüyor.

HANGİ HASTANE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Görüntülerin hangi hastaneye ait olduğu belirtilmezken; konuya ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu görüntülere"Bari hastanelere hayvan almayın" , "Kedileri çok severim, gördüğüm yerde sevip beslerim ama haklısınız" , "Kedi yaptığına utanıyor, onu içerde tutanlar utanmıyor" , "Tamam hepimiz hayvan seviyoruz da, gireceği yer var girmeyeceği yer var" yorumları yapıldı.