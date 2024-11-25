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Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü

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Bir devlet hastanesinde çekildiği belirtilen ve bir kedinin hastaneye dışkısını yaptığı görülen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Bir devlet hastanesinde çekildiği belirten görüntülerde, bir kedinin dışkısını hastanenin ortasına yaptığı görülüyor.

HANGİ HASTANE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Görüntülerin hangi hastaneye ait olduğu belirtilmezken; konuya ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu görüntülere"Bari hastanelere hayvan almayın" , "Kedileri çok severim, gördüğüm yerde sevip beslerim ama haklısınız" , "Kedi yaptığına utanıyor, onu içerde tutanlar utanmıyor" , "Tamam hepimiz hayvan seviyoruz da, gireceği yer var girmeyeceği yer var" yorumları yapıldı.

Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

abi sen bir doktor heyetine git miden çabuk bulanıyor. sadece yağışlı havalarda ince giyinmiş yada mini etek giymiş bayanların resimlerini koyarken miden sapa sağlam oluyor, hiç bulanmıyor.

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Haber YorumlarıBükücü:

Kedi içeride mahsur kalmış veya çok sıkışmıştır. Yoksa kediler öyle ulu orta yerlere yapmazlar. Toprak olması gerekiyor.

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Haber YorumlarıSalim:

KEDİ SEVERLERE SÖYLEYİN GİDİP O B..KU TEMİZLESİNLER BENCE .

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

kum koysalarmış zavallı hayvanı zor durumda bırakmışlar

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Haber YorumlarıDvran 360:

bu çoğu hastanede var hatta bakırköy devlet ve bakırköy cildiye gibi yerlerde cirit atıyor kediler ama dokumulmazlıkları var tabii önce hayvan sonra insan hakları her yer mikrop anasına babasına bakmayan kedi köpek altını temizliyor şimdi

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