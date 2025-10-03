Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
0:00/0:00
Devlet hastanesinde burun ameliyatı olan genç kadın, yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının, burnunun yeni halinden memnun olduğu görüldü.
Devlet hastanesinde burun estetiği ameliyatı olan bir genç kadın, geçirdiği operasyon sonrası yaşadığı değişimi ve memnuniyetini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
DEVLET HASTANESİNDE BURUN AMELİYATI OLDU
Kadın, ameliyatın ardından burnunun yeni ve daha iyi görünen haline kavuştuğunu belirten fotoğraf ve videolar yayımladı. Paylaşımlarında, sonuca vurgu yapması dikkat çekti. Genç kadının bu paylaşımı, özellikle devlet hastanelerinde yapılan estetik ve tıbbi amaçlı burun ameliyatları hakkında merak uyandırdı.
SON HALİNDEN MEMNUN
Ameliyatın sonuçlarından oldukça mutlu olduğu gözlenen kadın, bu tür bir operasyonu düşünen diğer kullanıcılara da deneyimini aktarmış oldu.
Kaynak: Haberler.com / Sağlık