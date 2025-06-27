Detoksia'nın Kurucusu İlknur Özkuş: Detoks suyu adı altında insanlara hayal sattılar

Detoksia'nın Kurucusu İlknur Özkuş: Detoks suyu adı altında insanlara hayal sattılar
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Detoksia'nın Kurucusu İlknur Özkuş: Detoks suyu adı altında insanlara hayal sattılar
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Detoksia'nın kurucusu İlknur Özkuş, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ürününün içeriğinden satış modeline kadar her detayı anlatan Özkuş,"Bir üründen sonsuza kadar kilo almamak mümkün değil, nefes en büyük zayıflama kuralıdır." ifadelerini kullandı.

Haberler.com stüdyosunda konuşan İlknur Özkuş, kendi geliştirdiği Detoksia adlı ürünle 50 günde 18 kilo verdiğini belirtti. Ürünün içinde 26 bitki bulunduğunu ve kullanıcıların sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Ürünü bayiilere vermediklerini de ekleyen Özkuş, "Başarının sırrı, insanların arkasını kollamak" dedi.

"DETOX SUYU ADI ALTINDA İNSANLARA HAYAL SATTILAR"

İlknur Özkuş, piyasada satılan bazı detoks ürünlerini eleştirerek, "Detox suyu adı altında insanlara hayal sattılar" dedi. Kendi geliştirdiği Detoksia ürününü ilk kullanan kişinin kendisi olduğunu belirten Özkuş, 50 günde 18 kilo verdiğini ve hiçbir olumsuz geri dönüş almadıklarını ifade etti.

Detoksia'nın Kurucusu İlknur Özkuş: Detoks suyu adı altında insanlara hayal sattılar

"ÜRÜNÜN İÇERİĞİNDE 26 BİTKİ VAR"

Detoksia'nın içeriğinde 26 farklı bitkinin bulunduğunu söyleyen Özkuş, günde iki kullanım ile 45 günde 8-12 kilo vermenin mümkün olduğunu belirtti. Ürünün yalnızca kendi firma bünyesinde satıldığını ve bayiilere verilmediğini açıklayan Özkuş, "Başarı oranımız yüksek çünkü kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

"ZAYIFLAMANIN EN BÜYÜK KURALI NEFESTİR"

Zayıflama sürecinde en önemli faktörün nefes olduğunu dile getiren Özkuş, "Verilen kilonun %80'i akciğerlerden karbondioksit olarak çıkıyor" dedi. Ayrıca uyku düzeni, yemek yeme alışkanlıkları ve psikolojik etkenlerin de kilo verme sürecinde rol oynadığını belirtti.

"HERKES İÇİN AYNI SONUÇ GEÇERLİ OLMAZ"

Kimi kullanıcıların kilo verememesi halinde kan tahlili talep ettiklerini söyleyen Özkuş, "Bazı kişilerde altta yatan hastalıklar olabiliyor. Bu durumda süreci kişiye özel yönetiyoruz" dedi. En büyük başarı örneği olarak ise 8 ayda 48 kilo veren bir kullanıcıyı gösterdi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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