Depremzede Sağlık Hizmetleri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin Rolü

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremleri hafif hasarla atlatan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde, hem 6 Şubat gecesi hem de sonrasında çok sayıda afetzedeye tedavi hizmeti verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'daki binlerce yapının yanı sıra sağlık kuruluşlarını olumsuz etkiledi.

Yıkımın en yoğun olduğu ilçelerden Antakya'da, bir özel hastanenin haricinde ayakta kalan tek sağlık tesisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Depremi 2 blokundaki hafif hasarla atlatan hastane, afet gecesinde çok sayıda kişinin ağırlandığı sığınak görevi gördü.

Yaralılara ilk müdahalelerin yapıldığı hastanedeki sağlık personeli, depremzedelerin hayata tutunmasına katkı sundu.

Hasarları iyileştirme ve güçlendirme çalışmasıyla giderilen hastaneden geçen yıl 750 bine yakın kişi yararlandı.

"Şilteleri yerlere açıp hastalara hizmet verdik"

Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta sağlık çalışanlarının acılarını bir kenara bırakıp depremzedelerin yardımına koştuğunu söyledi.

Yaralılara acil müdahale yapıldığı sırada artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Koyuncu, afet günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir süre sonra acildeki yataklar yetmeyince hastanedeki bütün şilteleri yerlere açıp hastalara hizmet verdik ve birçok insana müdahale ettik. Depremlerde ameliyathanemizin bulunduğu üçüncü katın çok sallanması nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarımızın korkması üzerine alt katlardaki kapılara yakın bölgelerdeki kan alma merkezlerimizde ameliyathaneler oluşturduk."

Koyuncu, hastane bahçesine kurulan sahra çadırlarında da yaralıların tedavi edildiğini belirtti.

Tam donanımlı hizmet verebilmesi için hastaneyi yenileyip, yoğun bakım sayısını artırdıklarını aktaran Koyuncu, 2024'te 750 bine yakın hastanın tedavisini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Koyuncu, afetzedelerin yaralarını sarmak için ailesinin bulunduğu binanın enkazına gidemediğini ifade ederek, "Memlekete hizmet etmek durumundaydık çünkü beni bu şartlara getiren memleketimdi. Devlet okullarında okudum, devlet bursları kullandım. Onun için borcumuzu ödemeliydik ve ödedik diye düşünüyorum." dedi.