AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Netanyahu'nun kirli planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Depremzede Sağlık Hizmetleri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin Rolü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da depremlere rağmen ayakta kalan tek sağlık kuruluşu olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, afetzedelere acil sağlık hizmetleri sunarak önemli bir destek sağladı. Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, çalışanların gösterdiği fedakarlıkları anlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremleri hafif hasarla atlatan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde, hem 6 Şubat gecesi hem de sonrasında çok sayıda afetzedeye tedavi hizmeti verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'daki binlerce yapının yanı sıra sağlık kuruluşlarını olumsuz etkiledi.

Yıkımın en yoğun olduğu ilçelerden Antakya'da, bir özel hastanenin haricinde ayakta kalan tek sağlık tesisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Depremi 2 blokundaki hafif hasarla atlatan hastane, afet gecesinde çok sayıda kişinin ağırlandığı sığınak görevi gördü.

Yaralılara ilk müdahalelerin yapıldığı hastanedeki sağlık personeli, depremzedelerin hayata tutunmasına katkı sundu.

Hasarları iyileştirme ve güçlendirme çalışmasıyla giderilen hastaneden geçen yıl 750 bine yakın kişi yararlandı.

"Şilteleri yerlere açıp hastalara hizmet verdik"

Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta sağlık çalışanlarının acılarını bir kenara bırakıp depremzedelerin yardımına koştuğunu söyledi.

Yaralılara acil müdahale yapıldığı sırada artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Koyuncu, afet günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir süre sonra acildeki yataklar yetmeyince hastanedeki bütün şilteleri yerlere açıp hastalara hizmet verdik ve birçok insana müdahale ettik. Depremlerde ameliyathanemizin bulunduğu üçüncü katın çok sallanması nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarımızın korkması üzerine alt katlardaki kapılara yakın bölgelerdeki kan alma merkezlerimizde ameliyathaneler oluşturduk."

Koyuncu, hastane bahçesine kurulan sahra çadırlarında da yaralıların tedavi edildiğini belirtti.

Tam donanımlı hizmet verebilmesi için hastaneyi yenileyip, yoğun bakım sayısını artırdıklarını aktaran Koyuncu, 2024'te 750 bine yakın hastanın tedavisini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Koyuncu, afetzedelerin yaralarını sarmak için ailesinin bulunduğu binanın enkazına gidemediğini ifade ederek, "Memlekete hizmet etmek durumundaydık çünkü beni bu şartlara getiren memleketimdi. Devlet okullarında okudum, devlet bursları kullandım. Onun için borcumuzu ödemeliydik ve ödedik diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Sağlık
img

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
img

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
img

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.