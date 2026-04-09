Haberler

Denizli'de 500 yataklı Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı.

Karahasanlı Mahallesi'nde yaklaşık 47 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 3 katlı 7 bloktan oluşuyor. Tesiste ayrıca 391 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Toplam 500 yatak kapasitesine sahip hastanede 104 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Sağlık kompleksinde 106 poliklinik, 14 ameliyathane ve 2 anjiyografi ünitesinin yanı sıra MR, 2 bilgisayarlı tomografi (BT), mamografi, 5 röntgen, 8 ultrasonografi (USG), kemik dansitometri ve ERCP ünitesi gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.

Modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkati çeken hastanede ameliyathaneler, geniş poliklinik alanları ve servis odaları hasta ve yakınlarının konforu göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Kentte sağlık hizmetlerinin niteliğini ve erişilebilirliğini artırması beklenen hastaneye, Denizli Devlet Hastanesinin tüm birimleri taşınacak ve hizmetler bu binada sürdürülecek.

Hastanede dün itibarıyla cildiye, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ağrı anestezi poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda laboratuvar, dijital röntgen, ultrasonografi ve BT hizmetleri de devreye alındı.

Açılışın ilk gününde 111 personelle hizmet sunulan hastanede, 255 kişiye poliklinik hizmeti verilirken, 16 kişiye laboratuvar tetkiki, 39 kişiye ise görüntüleme işlemi yapıldı.

Hastanenin taşınma süreci plan dahilinde devam ederken, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla romatoloji polikliniklerinin de yeni binaya taşınması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk gazetecilere, hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Hastanenin modern yapısıyla acil hizmeti çok iyi şekilde sunacağına inandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Taşınma sürecinin yaklaşık 3-4 ay gibi bir zamanda bitmesini hedefliyoruz. Bizim için burada önemli olan taşınma gerçekleşirken hastalarımızın güvenliğidir. Onları en güvenli şekilde, mümkün oldukça hasta taşımadan, yeni yataklar boşaldıkça yeni hastaları buraya yatırarak, yenilerini oraya kabul etmeyerek hastaneyi peyderpey boşaltarak taşınmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradan sonra bütün enerjimizi şehir hastanemizin bitmesine adayacağız. İnşallah en kısa sürede onu da tamamlamış oluruz. İnşaat bütün hızıyla devam ediyor. Bundan sonra hızla yükseldiğini hep birlikte göreceğiz, Denizli o 1000 yatak yapıldığında 10 bin kişiye düşen yatak sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yerini alacak."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

