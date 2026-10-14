Denizli'de 17 yaşındaki genç, İzmir'de üç kalp kapağına müdahaleyle sağlığına kavuştu

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Denizli'de oturan 17 yaşındaki Hidayet Eren Varlı, kalp romatizmasına bağlı olarak kalp kapaklarında gelişen ileri derecede yetmezlik nedeniyle yaşadığı nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetlerinden İzmir'de uygulanan özel cerrahi yöntemle kurtuldu.

Varlı, çabuk yorulma ve nefes darlığı şikayetiyle 1 yıl önce yakınları tarafından İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Çocuk Kalp Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nihat Çine, Varlı'yı muayene edip tetkiklerini yaptıktan sonra akut romatizmal ateş (kalp romatizması) geçirmesine bağlı olarak kalpten çıkan aort kapağında ileri derecede yetmezlik ve kalbin sol tarafındaki mitral kapağında da kaçak olduğunu belirledi.

Varlı'nın kalp kapakçıklarında yaşanan sorunlar nedeniyle kalbin sol kısmının ileri derecede büyümeye devam ettiği anlaşıldı.

Kan sulandırıcı ilaç kullanmasını gerektirecek mekanik kapakların bağırsak hastalığı nedeniyle tercih edilemediği genç hastaya, Doç. Dr. Çine ve ekibi tarafından 4 saat süren "Ross ameliyatı (aort kapağı hastalıklarının tedavisinde uygulanan özel bir kalp cerrahisi)" uygulandı.

Aynı operasyonda mitral kapak onarılırken, aort kapağı hastanın kendi akciğer kapağıyla değiştirildi ve akciğer kapağının yerine doku bağışıyla temin edilen kapak yerleştirildi.

"Yeniden futbola başlamayı istiyorum"

Varlı, AA muhabirine, kalbinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorluk çektiğini anlattı.

Sağlık sorunlarının eğitimini de etkilediğini söyleyen Varlı, "Ameliyattan önceki süreçte doktorum beni çok rahatlattı. Sağlığıma kavuşmak çok güzel bir şey. Ameliyattan önce yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Spor yapmayı çok istiyorum. Futbolu bırakmak zorunda kalmıştım. Yeniden futbola başlamayı istiyorum." dedi.

Baba Ersan Varlı da oğlunun sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

Doç. Dr. Çine ameliyat yöntemini anlattı

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Çine, Varlı başvurduğunda kalbinin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Hastanın kalp kapakçıklarının onarılamaz durumda olması ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı da bulunduğu için özel ameliyat tekniğini seçtiklerini anlatan Çine, "Bu teknikte hastanın kalpten akciğere giden ana damardaki kapağını, hasta olan ana atardamar (aort) kapağının yerine transfer ettik. Akciğer kapağının yerine ise doku bağışıyla sağlanan bir kapak koyduk." diye konuştu.

Çine, akciğer kapağının yerine konulacak olan ve kadavradan temin edilen doku bağışı uzun süre bulunamadığı için ameliyatı bekletmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Kalbin içinde dokunmadığımız yer kalmadı"

Uygun ebattaki dokunun bulunmasının ardından ameliyatı hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Çine, şunları kaydetti:

"Ameliyatta öncelikle mitral kapaktaki kısmı onardık ve oraya halka dediğimiz yapıyı koyduk. Kalbi açtığımızda kalp kapakçığının (aort) onarılamayacak durumda olduğunu gördük. Lif lif görünümde, deforme olmuştu. Hiçbir şekilde onarılamayacağını gördük. İşlemlere başladık. Hasta olan aort kapağını yerinden çıkarıp, yerine akciğer damarlarına giden sağlam kapağı yerleştirdik. Koroner damarları da bunun üzerine yerleştirdik. Akciğere giden damarın olduğu yerdeki kalpten çıkan kısma ise doku bağışıyla gelen uygun ebattaki kapakçığı koyduk. Kalbin içinde dokunmadığımız yer kalmadı. Üç kapağa müdahale etmiş olduk."

Kaynak: AA