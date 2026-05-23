Hava ambulansı 7 aylık bebek için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği yaşayan 7 aylık bebek, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Darende'de 7 aylık erkek bebek B.A aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra hasta hava ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı