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Darende'de kırık hastası 20 yaşındaki M.H.S. Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi

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Darende'de kırık hastası 20 yaşındaki M.H.S. Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kırık nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki M.H.S., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edilen hasta, Malatya'daki sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde tedavi gören 20 yaşındaki M.H.S., kırık nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M.H.S. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi. M.H.S., hava ambulansıyla Malatya'daki sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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