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Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki M.B., hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran M.B. (69) yapılan muayene ve tetkiklerde kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tedavi için hava ambulansı talep edildi. Darende'ye gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı ile alınan hasta, Malatya'da bulunan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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