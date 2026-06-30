Haberler

Çubuk'ta şölende sünnet edilen çocuklara ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında hastanede sünnet edilen çocukları ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, sünnet şöleni kapsamında sünnet edilen çocukları hastanede ziyaret etti.

Demirbaş ve Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'ne katıldı.

Hastanedeki çocuklara hediye veren protokol, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baki Demirbaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın hayatlarındaki bu önemli günü en güzel şekilde yaşamalarını istiyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Kurtcebe ise organizasyona verdiği destek nedeniyle belediyeye teşekkür ederek, "Belediyemiz her aşamada bizlere destek oluyor. Çocuklarımızın sağlıkla sünnet işlemlerini tamamlıyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan olay 'Frankenstein' benzetmesi

Murat Ongun'dan mahkemede olay Frankensteın benzetmesi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı