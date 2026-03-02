ÇOMÜ Hastanesinde kalbinde delik olan iki hastaya ameliyatsız tedavi uygulandı

Haberler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalpte delik (ASD) tanısı olan iki hastanın tedavisini ameliyatsız yöntemle gerçekleştirdi. Cerrahi müdahale gerekmeksizin uygulanan bu tedavi yöntemi, hastaların sağlığı için önemli bir gelişme olarak belirtildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, halk arasında "kalpte delik" olarak bilinen atriyal septal defekt (ASD) tanısı bulunan iki hastanın tedavisi ameliyatsız yöntemle gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ASD"nin kalbin kulakçıkları arasında açıklık bulunmasıyla seyreden doğuştan gelen bir kalp hastalığı olduğu, uygun hastalarda cerrahiye gerek kalmadan girişimsel yöntemle kapatılabildiği belirtildi.

Açıklamada, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Barutçu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arslan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, doğuştan kalbinde delik bulunan iki hastaya kasık damarından girilerek ameliyatsız yöntemle tedavi uygulandığı bildirildi.

