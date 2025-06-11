Çocukları Güneşten Korumanın Yolları

Güneşe karşı çocuklarda 'mekanik koruma'

Doç. Dr. Filiz Tubaş: "Çocuklarda güneş kremi dışında mekanik koruma da çok önemli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş, çocukları güneşten korumak için 30 faktörün üzerinde koruyucuların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çocuklarda güneş kremi dışında mekanik koruma da çok önemli" dedi.

6 ay altı bebeklerde uzun kollu mayolar ve şapka tercih edilerek mekanik koruma sağlanabileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Sosyal Pediatrist Doç. Dr. Filiz Tubaş, "Güneş maruziyeti aslında en küçük bebeklerden itibaren çok dikkat etmemiz gereken problemlerdendir. Aileler bazen bulutlu havalarda güneş kremi sürmesek mi gibi bir yanlışa düşebiliyorlar. Aslında bütün havalarda, bulutlu da olsa mutlaka bebekleri ve çocukları güneşten koruyucu önlemleri almak lazım, ama özellikle yazın gelmesi ile beraber önümüzde de uzun bir tatilin olması, çocukları güneşten korumak için dikkat edilmesi gereken zamanlardan. Ne yapılabilir dersek; koruma faktörü 30 faktörün üzerinde olan koruyucu güneş kremleri kullanabiliriz. 6 ay altı bebeklerde mekanik koruma daha uygundur. Mekanik koruma derken, uzun kollu mayolar, geniş bir şapka ve 1 yaştan büyük çocuklar için de takabiliyorsa gözlükle gözleri güneşten korumaktır. Özellikle çok sıcak günlerde sıcak çarpmaları ve sıvı alımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bebekleri pusetlerin, arabaların içinde ya da sıcak ortamlarda tutmamak ya da sıcak çarpmasın diye klimanın altına koymamak gerekiyor" dedi.

"Her 2 saatte bir tekrarlayın"

Doç. Dr. Tubaş, belirli saatlerde çocukların güneşe maruz bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Güneş ışınlarının dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında bebeklerin ve çocukların güneşe çıkmaması gerekmektedir. 6 ay altı bebeklerde yüzde çinko oksitli güneş kremlerini daha çok tercih ediyoruz ama daha büyük çocuklarda güneş ürünlerini cildin diğer bölgelerine de sürerek koruma sağlıyoruz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de güneş kremini sürdüm hemen çıkaralım gibi yapılmamalıdır. Güneşe çıkmadan en az 15-30 dakika önce sürmek lazım. Hemen kıyafet giydirmek ve havluyla kurulamak da koruyucuların çıkmasını sağlıyor. O yüzden hem bebeklere hem de çocuklara güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu sürmek ve hemen akabinde giydirmemek, silmemek gerekiyor. Havuza girdi ya da terledi diyelim, her 2 saatte bir de güneş kremini tekrarlamak gerekiyor. Yine suya ya da terlemeye dayanıklı ürünleri sürmekte fayda var. Küçük bebekleri dalgalı sularda yüzdürmemek gerekiyor. Havuzlar aslında hijyen açısından küçük bebekler için çok uygun olmayabilir çünkü su yutabilirler. Bunlar da çok önemli" ifadelerini kullandı.