Çocuklukta fark edilmeyen katarakt ileri yaşta görme kaybına yol açabiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu, çocukluk döneminde fark edilmeyen kataraktın ileri yaşta görme kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Genel Sekreteri olan Mutlu, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, doğal lensin matlaşması, bulanıklaşması, buna bağlı olarak görmenin azalmasına katarakt dendiğini söyledi.

Kataraktın her yaş grubunda görülebildiğini dile getiren Mutlu, "Bebek doğduktan bir süre sonra da katarakt gelişebilir. Çocukluğun erken döneminde de katarakt olabiliyor. Çocukların görsel rehabilitasyonu için görmesi çok önemli. O nedenle ilk ay, ilk 6 ay ve 3 yaş içerisinde mutlaka çocukların göz muayenelerinin düzenli yapılması gerekiyor. Erişkinlerde görme gelişmiştir, ameliyat edersiniz, görmesine devam eder ama çocukta görmenin normal gelişmesi için çocuğun doğru görmesi gerekir. O açıdan çok önemli." diye konuştu.

Mutlu, kataraktın tipine göre belirtilerinin değişkenlik gösterdiğini vurgulayarak, gözde meydana gelen kaymanın, şaşılığın veya gözdeki titremenin tedavi için çok geç kalındığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Tedavi, yaş grubuna göre farklılık gösteriyor

Çocuğun ışıktan rahatsız olmasının da kataraktın belirtisi olabileceğine dikkati çeken Mutlu, "Anne veya babada özellikle çocukluğunda oluşmuş katarakt hikayesi varsa, bebeklerine genetik geçiş oldukça yüksektir. Çocuklarını, ileride görme problemi yaşamaması için mutlaka ilk 6 ay içinde düzenli göz muayenesine götürmeleri gerekiyor." dedi.

Çocuklarda özellikle ilk 3 yaşın önemli olduğunu anlatan Mutlu, çocuklar doğru görmenin ne olduğunu bilmediği için rutin muayenelerin şart olduğunu ifade etti.

Çocuklardaki katarakt tedavisinin erişkinlere göre farklılık gösterdiğine de değinen Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 aylık bir çocuğa yapacağımız katarakt tedavisi ile 6 yaşındayken yapacağımız katarakt tedavisi farklılık gösterir. Erişkine yapacağımız tedavi de farklılık gösterir. Herkese aynı tedaviyi her yaşta uygulamıyoruz. Çocuğun görsel rehabilitasyonunu, doğru görmesinin gelişmesi, eğitim hayatı, ailesine, topluma yük olmaması açısından çok daha önem arz ediyor. Çocuklarda katarakt çok ilerlerse ve aile fark etmezse, düşük oranda da olsa kalıcı körlüğe neden olabiliyor. Onun için dikkatli olmak, muayeneleri yaptırmak gerekiyor."