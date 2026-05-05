Çobanlar Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı

Afyonkarahisar'da yapımı tamamlanan Çobanlar Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Çobanlar ilçesinde yapımı tamamlanan Çobanlar Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlandığını belirtti. Hastanenin tüm birimlerinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Sağlık Müdürü Öztürk, acil servis, poliklinikler, yataklı servisler, laboratuvar ve görüntüleme alanlarında tıbbi cihaz kurulumlarının gerçekleştirildiğini ve personel eğitimlerinin başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi. Modern donanımıyla hizmet verecek olan hastanenin, bölge halkına daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmasının hedeflendiğini vurgulayan Sağlık Müdürü Öztürk, "Hastanemizin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı