Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Altınbaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban Miktat Altınbaş (48), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık