Çin'de Chikungunya Ateşi Nedeniyle Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Edildi
Çin'in Guangdong eyaletinde, Chikungunya ateşi vakalarının artışı nedeniyle 3'üncü seviye halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Jiangmen'de tespit edilen vaka sayısı 1,714'e ulaştı. Sağlık yetkilileri, vakaların hafif düzeyde olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını açıkladı.
ÇİN'de artan 'Chikungunya' ateşi vakaları nedeniyle 3'üncü seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan edildi.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 'Chikungunya' ateşi vaka sayısı bin 714'e yükseldi. Bölgede sağlık otoritelerinin, salgın nedeniyle 3'üncü seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan ettiği bildirildi. Jiangmen'da 19 Eylül'e dek bin 714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi.
Sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı 'Chikungunya', ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.