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Öğrencilere sağlık eğitimi

Öğrencilere sağlık eğitimi
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Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Yenivakıf İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine sağlık bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Yenivakıf İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik okul sağlığı eğitimi düzenlendi.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından yürütülen okul sağlığı çalışmaları kapsamında Yenivakıf ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Programda öğrencilere sağlık bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin ilçe genelindeki okullarda devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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