Çene kemiği yetersizliğine kalçadan alınan kemik çözüm oluyor

Biruni Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, ileri derecede çene kemiği yetersizliği bulunan hastalarda implant tedavisinin her zaman doğrudan uygulanamadığını, ancak kalça kemiğinden alınan greftlerle bu sorunun aşılabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, implant tedavisinde en önemli unsurlardan birinin yeterli kemik hacmi olduğunu ifade ederek, "Çene kemiği, implantın sağlam bir şekilde tutunabilmesi için kritik bir rol oynar. Ancak bazı hastalarda kemik erimesi, travmalar ya da uzun süreli diş eksikliği nedeniyle bu hacim yetersiz kalabiliyor" dedi.

"Kalça kemiğinden alınan greftlerle güçlü bir temel oluşturuyoruz"

İleri düzey kemik kaybı olan hastalarda alternatif tedavi yöntemlerinin devreye girdiğini belirten Durmuşlar, "Bu gibi durumlarda hastanın kendi vücudundan, genellikle kalça kemiğinin ilyak bölgesinden aldığımız blok greftleri çene kemiğine yerleştiriyoruz. Bu işlem sayesinde eksik olan kemik hacmini yeniden oluşturuyor ve implant için güçlü bir temel hazırlıyoruz" diye konuştu.

"İyileşme süreci başarıyı belirliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Atakan Bayburt, greft uygulamasının ardından belirli bir iyileşme sürecinin gerektiğini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Bayburt, "Yerleştirilen kemik dokusunun çene kemiğiyle bütünleşmesi için birkaç ay süren bir iyileşme dönemi beklenir. Bu süreç tamamlandığında, artık implant uygulaması için yeterli ve sağlıklı bir kemik desteği sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.

"Her hastaya özel planlama şart"

Tedavinin ileri cerrahi deneyim ve altyapı gerektirdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bayburt, "İmplant tedavisi öncesinde hastanın kemik yapısı detaylı olarak değerlendirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda kemik artırma işlemleri uygulanarak hem estetik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar elde edilebilir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bayburt, çene kemiği yetersizliği bulunan hastaların implant tedavisinden vazgeçmemesi gerektiğini, doğru teknikler ve uzman yaklaşımıyla bu sorunun aşılabildiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı