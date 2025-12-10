Haberler

Çanakkale'de tütünle mücadele kapsamında esnaf ziyaretleri yapıldı

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek için esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Sağlık Müdürlüğü, tütün yaşamı tehdit eden bir problem olarak düzenli denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla denetim ekipleriyle birlikte kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya genelinde 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar, 1 milyondan fazla kişinin ise tütün dumanına maruz kalma nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımını önlemeye yönelik uygulamaların, çocuk ve gençler başta olmak üzere tütün ürünü kullanmadığı halde dumana maruz kalan bireyleri korumayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca kurulan "Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi" aracılığıyla ekiplerin rutin denetimlerinin yanı sıra, ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre denetim yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
