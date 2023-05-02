Çanakkale Boğazı'nda zehirli pusula denizanaları balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor

Çanakkale Boğazı'nda son bir yıldır sayıları artan zehirli pusula denizanaları, balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, bu tür denizanalarının etoburdur. Daha çok balık yumurtaları ve larvalarla beslendiği için sayıları arttıkça, o bölgedeki balık popülasyonunun zayıflamasına da neden oluyorlar. Prof. Dr. Türkoğlu, teması halinde pusula denizanalarının insan sağlığı içinde tehlikeli olduğunu belirterek, uyardı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, son bir yıldır sayıları artan zehirli pusula denizanaları, balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Bu tür denizanalarının etoburdur. Daha çok balık yumurtaları ve larvalarla beslendiği için sayıları arttıkça, o bölgedeki balık popülasyonunun zayıflamasına da neden oluyorlar" dedi. Prof. Dr. Türkoğlu, teması halinde pusula denizanalarının insan sağlığı içinde tehlikeli olduğunu belirterek, uyardı.

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) son 1 yıldır Çanakkale Boğazı'nda daha çok görülmeye başladı. İklim değişikliği ve deniz kirliliği nedeniyle sürekli olarak görülmeye başlayan pusula denizanaları balık türlerinin popülasyonunu olumsuz etkiliyor. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan tentaküllere (dokunaç) sahip denizanalarına karşı halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı.