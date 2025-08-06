Çamoluk'ta Kadın Çiftçinin Tavuğuna Röntgen Çektirme Talebi Şaşkınlık Yarattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çamoluk ilçesinde çiftçilik yapan bir kadın, boğazına iğne kaçan tavuğunu hastaneye götürerek röntgen çekilmesini istedi. Sağlık görevlileri, kadını veterinere yönlendirdi. Bu ilginç olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde çiftçilik yapan kadın, gittiği hastanede boğazına iğne kaçan tavuğuna röntgen çekilmesi talebinde bulundu. Sağlık görevlileri şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anların cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

Çamoluk ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ismi öğrenilemeyen kadın, boğazına ucunda ip takılı halde iğne kaçan tavuğunu kucağına alıp Çamoluk Devlet Hastanesi'ne götürü. Kadın, sağlık görevlilerinden tavuğun röntgeninin çekilmesini istedi. Talep karşısına şaşıran görevliler, kadını veterinere yönlendirildi. Kadının röntgen talebinde bulunduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

'VETERİNER RÖNTGENİNİ ÇEKTİRİRSEN İYİ OLUR DEDİ'

Veterinerin iğneyi çıkarabilmesi için röntgenin gerekli olduğunu söylediğini iddia eden kadın, "Veterinere götürdüm, çok uğraştılar ama çıkaramadılar. 'Oranın bir röntgenini çektirirsin, iyi olur' dediler ondan geldim" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş

Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.