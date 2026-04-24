Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yüşra açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada vefat eden Yüsra Türkoğlu ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, dava kapsamında, 24.04.2026 tarihinde hastanede herhangi bir gözaltı yapılmadığı, adli soruşturmanın devam ettiği ve sürecin İl Sağlık Müdürlüğü'nce yakından takip edildiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı