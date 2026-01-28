Haberler

Otobüs Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Bursa'da özel halk otobüsünde fenalaşan bir yolcu, şoför ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye yetiştirildi. Yolcu, 'Kalbim sıkışıyor' diyerek yardım istedi.

BURSA'da üniversite hattında sefer yapan özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, "Kalbim sıkışıyor" diyerek yardım istedi. Diğer yolcuların uyarısı üzerine güzergahını değiştiren şoför, hasta yolcuyu kısa sürede Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine yetiştirdi.

Kentte Bursa Uludağ Üniversitesi hattında sefer yapan 35/G hat numaralı özel halk otobüsü seyir halindeyken bir yolcu aniden fenalaşarak, göğsünü tutmaya başladı. Çevresindekilere "Kalbim sıkışıyor, kalp krizi geçiriyorum" diyen yolcu, kısa süre sonra bitkin düştü. Yolcular hemen şoförü durumu bildirdi. Yolcunun durumunun kritik olduğunu anlayan şoför, durakları pas geçerek güzergahından çıktı. Saniyelerin önemli olduğu bilinciyle dörtlü flaşörlerini yakan şoför, hızla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi aciline yöneldi. Otobüsteki diğer yolcular da bu sırada hastaya yardımcı olmaya çalıştı. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, otobüs şoförü ve vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta yolcu tedavi altına alınırken çevrede toplanan vatandaşlar alkışlayarak şoförü tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
