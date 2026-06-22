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Bursa'da hareket yaşını öğren kampanyasına yoğun ilgi

Bursa'da hareket yaşını öğren kampanyasına yoğun ilgi
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Bursa'da bir haftada 12 bin 800 vatandaşa hareket ölçümü yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede stantlar kurularak fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildi ve sağlıklı yaşam danışmanlığı sunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Bursa'da bir hafta içerisinde 12 bin 800 vatandaşa hareket ölçümü yapıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilerek, "hareket yaşları" belirleniyor. Orhangazi Cami önünde yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, kampanya doğrultusunda; il genelindeki meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, kamu kurumları, üniversiteler ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu farklı noktalarda stant çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Fiziksel aktivite teşvik ediliyor

Kurulan stantlarda hareket ölçümlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık hizmeti sunulduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, "Gerekli görülen bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriyoruz. Kampanya ile bireylerin günlük yaşamlarında daha aktif olmalarını teşvik ederek, kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kimlik yaşı kaç olursa olsun asıl önemli olanın bireyin hareket yaşı olduğuna dikkat çeken Çetin, son olarak tüm vatandaşları hareket yaşını öğrenmeleri için stantlara davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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